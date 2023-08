L'offerta di MSI nel settore mini-PC continua la sua espansione

Msi ha recentemente lanciato la sua linea di Mini-Pc, con ben quattro nuovi devices. Progettata per la produttività, questa collezione di mini computer è dotata di uno chassis miniaturizzato, potenti processori e software esclusivi, ch insiemealzato il livello di qualità in termini di computing compatto.

Cubi 5

Cubi 5 e Cubi N

La serie Cubi offre una notevole potenza con un ingombro ridotto di soli 0,66 litri, rendendo facile l'accesso a funzionalità ad alte prestazioni a portata di mano.

Equipaggiata con i più recenti processori Intel Core i7, Cubi vanta prestazioni incredibili, in grado di rivaleggiare con molti computer desktop di grandi dimensioni. Il Cubi 5 in particolare, vanta una caratteristica degna di nota: nonostante le dimensioni ridotte un'ampia gamma di opzioni di connettività, come le porte Thunderbolt 4, Usb-c, Hdmi e DisplayPort. Inoltre, le porte Dual Ethernet su entrambe le serie Cubi possono migliorare la sicurezza della rete, mantenendo separate le connessioni Internet e Intranet, impedendo così l'accesso non autorizzato, e assicurando un backup affidabile in caso di guasto di una porta, poiché l'altra si attiva immediatamente. A differenza dei tradizionali computer desktop aziendali, la serie Cubi offre eccezionali opzioni di personalizzazione ed espandibilità. Il suo design favorisce la facilità di aggiornamento e manutenzione, consentendo di aggiungere più memoria e storage, dalle unità Ssd M.2 alle unità di archiviazione da 2,5 pollici. Questa flessibilità garantisce che i devices appartenenti a questa serie rimangano adattabile all'evoluzione delle esigenze come soluzione informatica scalabile.

Pro Dp10

Questo prodotto offre un potenziale illimitato pur avendo un volume inferiore a 1,1 litri. Il case di dimensioni ridotte può sembrare senza pretese, ma in realtà contiene un sacco di tecnologia avanzata. Con il suo design compatto, la scelta di processori potenti, il software esclusivo Msi Cloud Center e le funzionalità Thunderbolt 4, il Pro Dp10 è destinato a massimizzare l'efficienza e la produttività. Esso è inoltre dotato di un'ampia gamma di porte i/o tra cui DisplayPort, Hdmi, D-Sub (Vga) e Thunderbolt 4. Ciò significa che è possibile utilizzare fino a quattro display insieme, offrendo la possibilità di visualizzare più programmi con grande dettaglio.

Pro Dp21

Questo modello vanta un design flessibile e adatto alle esigenze aziendali, pur mantenendo un formato compatto di soli 2,3 litri in uno Small Form Factor. Si adatta perfettamente a qualsiasi spazio di lavoro ed è ottimizzato per le esigenze aziendali contemporanee grazie all'esclusivo software Msi Center e alle diverse porte i/o, che consentono di migliorare l'efficienza e la produttività. La serie Pro Dp21 è uno strumento prezioso per collegare i dispositivi Pos, come scanner di codici a barre e stampanti di ricevute. Grazie alla porta com e alle otto porte Usb, esso può essere facilmente collegato ad altri moduli come operatori/Hmi, controllori di motori o sistemi di visione in una fabbrica intelligente.

La linea di Mini Pc di Msi è dotata di un design di sicurezza di prim'ordine che vanta caratteristiche quali Tpm 2.0, Kensington Lock, montaggio Vesa e Msi Cloud Center. Il Tpm 2.0 della linea di prodotti garantisce un ambiente sicuro per le informazioni aziendali, eliminando ogni preoccupazione per i problemi di sicurezza. L'uso dei lucchetti Kensington è un ottimo modo per prevenire i furti di apparecchiature in aree pubbliche. Essi sono in grado, infatti, di scoraggiare i furti occasionali, mantenendo le apparecchiature al sicuro e garantendo la tranquillità degli utenti. Il design con montaggio Vesa consente di fissare facilmente ed in qualsiasi posizione il Pc. Msi Cloud Center invce, è una funzione esclusiva che consente di trasferire i dati tra lo smartphone e i Mini Pc quando sono collegati allo stesso dominio di rete, garantendo un trasferimento sicuro di foto e dati.