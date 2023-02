Nuovi controller per Xbox in edizione speciale

La famiglia Xbox aggiunge una new entry alla gamma Shift, che ha visto il suo debutto con Aqua Shift, un controller dai colori rilassanti e dalle sfumature che ricordano il mare. Il nuovo controller wireless Stellar Shift Special Edition ha uno stile più stravagante, con toni blu-viola che ricordano l’aura suggestiva della spazio profondo, e gli conferiscono un look ipnotico. Il nuovo accessorio di Xbox è pensato per inviatare i gamera a scoprire nuove avventure, grazie alle impugnature antiscivolo sui grilletti, sui pulsanti dorsali e sulla scocca posteriore che consentono una presa migliore.

Stellar Shift dispone di una croce direzionale ibrida che permette di avere un input preciso; inoltre, permette di catturare e condividere contenuti con più giocatori, come per esempio video e screenshot, attraverso il pulsante “Condividi”. Tramite l’Xbox Accessories App è anche possibile creare profili personalizzati e mappare i pulsanti a proprio piacimento. Il jack da 3,5 mm consente di collegare le cuffie preferite e quando collegato a Xbox Series Xs, sblocca un esclusivo sfondo dinamico a tema spaziale per la dashboard della console che si attiva

Recentemente Xbox aveva anche annunciato il nuovo Controller Wireless Deep Pink, progettato per elevare le proprie prestazioni di gioco in una nuova fantastica colorazione. È l’accessorio ideale per giocare su Xbox Series Xs, Pc o persino su mobile, ma può anche essere il regalo perfetto per il proprio player two per giocare in compagnia. Il controller Deep Pink può associarsi a più dispositivi e permette di giocare e passare rapidamente da vari dispositivi e iOs utilizzando il Bluetooth. È inoltre possibile acquisire e condividere all’istante screenshot, registrazioni e molto altro tramite il pulsante Condividi.

I prezzi, rispettivamente di 64,99 euro per lo Stellar Shift Special Edition e 59,99 euro per il Deep Pink.