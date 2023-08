OnePlus svela tutti i segreti per ottimizzare la batteria dello smartphone

OnePlus ha rivelato come far fronte alle preoccupazioni più comuni per tutti gli appassionati di gioco: la durata della batteria dello smartphone durante le sessioni di gaming più intense.

Proprio perché il gioco su smartphone continua a guadagnare popolarità, è fondamentale sapere come massimizzare la durata della batteria per prolungare il divertimento.

Ecco, dunque, alcuni consigli utili da uno tra i brand tecnologici più amati dai giovani e non solo, che garantiranno sessioni di gioco da veri gamer:

regolare le impostazioni grafiche: la maggior parte dei giochi per dispositivi mobili consente di regolare le impostazioni grafiche. Abbassando la qualità e la risoluzione si può alleggerire il carico della Cpu e della Gpu, ottimizzando così il consumo energetico. Sperimentare diversi livelli di qualità fino a trovare l'equilibrio perfetto tra una buona grafica e l'efficienza energetica;

OnePlus Nortd 3

controllare la luminosità del display : il display è uno dei componenti che più consuma energia. Un semplice gesto come abbassare la luminosità dello schermo può avere un impatto significativo sulla durata della batteria. Inoltre, attivando la modalità di luminosità automatica, è possibile regolare l'intensità dello schermo in base alle condizioni di illuminazione ambientale, risparmiando energia quando l’ambiente è ancora più buio;

: il display è uno dei componenti che più consuma energia. Un semplice gesto come abbassare la luminosità dello schermo può avere un impatto significativo sulla durata della batteria. Inoltre, attivando la modalità di luminosità automatica, è possibile regolare l'intensità dello schermo in base alle condizioni di illuminazione ambientale, risparmiando energia quando l’ambiente è ancora più buio; chiudere le app in background : la chiusura delle app in esecuzione in background può liberare risorse preziose e migliorare l'efficienza energetica dello smartphone. È importante che non ci siano app inutili in esecuzione durante il gioco, perché consumano inutilmente memoria ed energia;

: la chiusura delle app in esecuzione in background può liberare risorse preziose e migliorare l'efficienza energetica dello smartphone. È importante che non ci siano app inutili in esecuzione durante il gioco, perché consumano inutilmente memoria ed energia; aggiornare e ottimizzare le applicazioni : mantenere aggiornati i giochi e le applicazioni è essenziale per assicurarsi di sfruttare gli ultimi miglioramenti in termini di prestazioni ed efficienza. Gli sviluppatori, infatti, rilasciano spesso aggiornamenti che possono ottimizzare il consumo energetico e la giocabilità complessiva, migliorando notevolmente le esperienze di gioco;

: mantenere aggiornati i giochi e le applicazioni è essenziale per assicurarsi di sfruttare gli ultimi miglioramenti in termini di prestazioni ed efficienza. Gli sviluppatori, infatti, rilasciano spesso aggiornamenti che possono ottimizzare il consumo energetico e la giocabilità complessiva, migliorando notevolmente le esperienze di gioco; utilizzare la modalità di risparmio energetico: molti smartphone offrono modalità di risparmio energetico che riducono le prestazioni del dispositivo per prolungare la durata della batteria. Sebbene questa modalità possa influire leggermente sull'esperienza di gioco, può essere un'opzione preziosa per le lunghe sessioni in cui la batteria è fondamentale. OnePlus è consapevole dell'importanza della sua durata e resistenza e proprio per questo, infatti, l’ultima versione del OnePlus Nord 3 incorpora il Battery Health Engine, che garantisce fino a 1.600 cicli di carica, il che equivale a caricare e scaricare completamente la batteria del dispositivo ogni giorno per più di quattro anni.

Mettendo in pratica questi consigli, è possibile ottimizzare la durata della batteria e ottenere il massimo dai propri giochi preferiti.