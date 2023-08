Fino al 30 settembre una valanga di offerte da Huawei per il Back to School

Anche quest’anno Huawei lancia la campagna Back to School per augurare agli studenti un rientro dalle vacanze sereno e carico di energia.

Fino al 30 settembre sullo store online sono attivi sconti fino al 50% su varie categorie di prodotto, numerosi bundle di acquisto, offerte lampo diverse ogni settimana e uno speciale coupon dell’8% valido su tutti i prodotti per gli iscritti al programma My Huawei Membership. Inoltre, per tutti gli studenti sarà possibile richiedere uno speciale coupon del 12% valido su una vasta selezione di prodotti.

Matebook 16s

Notebook e laptop

Il device protagonista nella vita quotidiana di uno studente di qualsiasi età per studiare, svolgere compiti e ricerche a casa e seguire lezioni da remoto è il pc. Per questo motivo, deve esso avere una serie di caratteristiche fondamentali che possano garantire un utilizzo sicuro nel tempo e favorire al massimo produttività e creatività. In occasione della campagna Back to School, Huawei propone in offerta i seguenti modelli:

Matebook 14, leggero, veloce e potente, a 799,00 euro anziché 1.149,00 con in regalo gli auricolari FreeBuds Se;

Matebook d15 con processore Intel Core di 11a generazione e memoria 8/512Gb a 599,90 euro invece di 799,00, un prezzo imperdibile per un best buy che supporta la collaborazione cross-device per un’esperienza di utilizzo smart con prestazioni potenti in tutti gli scenari;

Matebook X Pro 2023 (versione i7 16/1Tb), il laptop flagship potente e leggero con ampio display da 14,2 pollici e prestazioni ai massimi livelli a 1.999,90 euro anziché 2.199,90 con Watch Gt 3 Pro in omaggio;

Matebook 16s con precessore Intel Core i9-12900h e memoria 16/1Tb, uno dei più potenti della linea MateBook, in offerta solo fino al 3 settembre a 1.199,90 euro anziché 1.899,00.

MatePad 11,5

Tablet

Per chi ama studiare fuori casa e ha necessità di avere sempre con sé un device affidabile ed efficiente per prendere appunti, navigare su internet e visualizzare contenuti multimediali, il tablet rappresenta un vero must have.

In base alle proprie esigenze, su Huawei Store è possibile scegliere tra modelli con caratteristiche specifiche, disponibili a un prezzo vantaggioso:

MatePad 11,5 l’ultimo arrivato della famiglia MatePad con corpo metallico Unibody e sistema HarmonyOs 3.1 che permette livelli di operatività massimi anche in mobilità, è acquistabile a 299,90 euro con in omaggio - solo fino al 30 settembre - la penna M-Pencil di 2^ generazione;

MatePad Paper il primo tablet E Ink di Huawei per un’esperienza di scrittura e lettura proprio come sulla carta, è acquistabile a 449,90 euro, anziché 499,99, con in omaggio gli auricolari Freebuds Se;

MatePad Pro 12.6 con ampio display Oled FullView da 12.6 pollici, elevata frequenza di aggiornamento a 120Hz e rapporto schermo-corpo del 90% che offre una visualizzazione di qualità, grazie anche alla certificazione Full Care Display 3.0 di Tüv Rheinland e alla tecnologia di adattamento alla luce naturale che permettono di evitare l’affaticamento degli occhi durante l'utilizzo, è disponibile fino al 3 settembrea 599,90 euro anziché 799,90 nella versione wi-fi e memoria 8/256Gb.

Watch Ultimate

Smartwatch

Dopo la pausa estiva, non sempre è facile riprendere abitudini di vita corrette e salutari.

Può quindi essere d’aiuto utilizzare uno smartwatch all’avanguardia che, grazie alla disponibilità di numerose funzionalità di monitoraggio e non solo, si comporta come un personal trainer da tenere sempre al polso, sia di giorno sia di notte. Il design elegante e i materiali di qualità lo rendono perfetto da indossare in qualsiasi momento della giornata e durante gli allenamenti, per tenere traccia dei propri miglioramenti e dei propri parametri vitali. Tra gli smartwatch più innovativi, Huawei offre in promozione:

Watch Ultimate in lega Liquid Metal a base di zirconio con display Ltpo Amoled da 1,5 pollici e numerose modalità, tra cui il Diving per immersioni fino a 100 metri di profondità, a 749,90 euro con in regalo gli auricolari Freebuds Pro 2;

Watch 4, l’ultimo modello annunciato che combina materiali premium a nuove funzionalità avanzate, tra cui Controllo respirazione e TruSleep 3.0. per il monitoraggio del sonno, a 449,90 euro con in regalo gli auricolari Freebuds 5i;

Watch Gt3 è lo smartwatch progettato per un’esperienza interattiva intelligente e per aiutare le persone a raggiungere il proprio benessere attraverso numerose funzionalità, tra cui il monitoraggio della frequenza cardiaca. Fino al 3 settembre la versione 42mm Elegant Gold Stainless è in promozione a 199,90 euro (invece di 299,90) e la versione 46mm Active Black Fluoroelastomer a 169,90 euro (invece di 249,90). In condizioni di utilizzo tipico, il Gt 3 da 46mm supporta una durata della batteria di 14 giorni, mentre Gt 3 da 42mm di 7 giorni. La durata maggiore della batteria permette di indossarlo continuativamente per l’intera giornata, anche durante il sonno.

Auricolari true wireless

Un paio di auricolari wireless è sempre presente in valigia, nello zaino o nella borsa della palestra per poter ascoltare musica in qualsiasi momento e rispondere alle chiamate anche in situazioni meno agevoli, ad esempio sui mezzi pubblici o per strada. Ciò che fa la differenza è il livello dell’esperienza di ascolto determinato dalla resa di un suono nitido e cristallino e dal design ergonomico. Chi sta aspettando l’occasione giusta per un acquisto di qualità, non può lasciarsi scappare le promozioni del Back to School disponibili su Huawei Store dove è possibile trovare i seguenti modelli:

Freebuds Pro 2, i migliori auricolari true wireless di Huawei con audio professionale Hi-Res, doppio speaker e cancellazione del rumore avanzata, sono disponibili a 169,90 euro anziché 199,90;

Freebuds 5i, gli auricolari accessibili a tutti con cancellazione attiva del rumore (Anc) e certificazione Hi-Res, smart e versatili per ogni tipo di attività, sono disponibili a 89,9 euro;

Freebuds 5, i nuovi auricolari true-wireless open-fit con certificazione Hi-Res Audio dalla caratteristica forma di goccia che massimizza il comfort e valorizza l’estetica, sono disponibili a 149,9 euro anziché 159,90.

P60 Pro

Smartphone

Per riprendere al meglio la routine quotidiana, perché non pensare a uno nuovo smartphone che unisca design e tecnologia in una perfetta integrazione di software e hardware? Huawei propone in sconto due flagship che, grazie anche alla vasta offerta di app e servizi di AppGallery e Huawei Mobile Services (Hms), possono semplificare la gestione degli impegni di ogni giorno connettendosi a tutto l’ecosistema di prodotti Huawei: