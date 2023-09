Razer inaugura una nuova era nel controllo gaming con Kitsune, controller arcade ottico “all-button”

Razer ha annunciato la disponibilità Kitsune, il suo primo controller ottico arcade all-button, specificamente progettato per trasformare il panorama dei picchiaduro. Kitsune si discosta dai controller tradizionali, unendo la soddisfazione tattile di un pannello di controllo arcade alla tecnologia all’avanguardia degli switch ottici di Razer. Esso è stato accuratamente realizzato tenendo conto delle esigenze dei giocatori di picchiaduro competitivi, offrendo un’incredibile precisione e un controllo di livello superiore, pur mantenendo un fattore di forma sottile e portatile per la massima semplicità di configurazione e trasporto.

Sostituendo i joystick tradizionali con quattro pulsanti di movimento, il controller offre una nuova dimensione al controllo nei picchiaduro, riducendo gli errori di input e consentendo di eseguire movimenti complessi in modo impeccabile.

Grazie all’integrazione degli switch ottici lineari a basso profilo di Razer, visti per la prima volta nella tastiera DeathStalker V2 Pro, Kitsune offre input ultra-reattivi, fornendo la precisione e la velocità necessarie per superare gli avversari e sfruttare ogni opportunità.

Fedele all’eccellente ergonomia tipica dei dispositivi del brand, Kitsune è stato progettato pensando alla portabilità, con un fattore di forma sottile e maneggevole che può essere facilmente riposto in uno zaino e un cavo Usb type-C rimovibile per una configurazione rapida. I Cable Security Clasp e Tournament Lock Switch, scongiurano il rischio di disconnessioni accidentali e di input indesiderati durante le competizioni più accese, offrendo ai giocatori la massima tranquillità quando ogni secondo è importante. Dotato, infine, di una piastra superiore in alluminio rimovibile e di Razer Chroma Rgb, Kitsune permette non solo di giocare al meglio, ma anche di apparire al meglio, con opzioni di personalizzazione che si adattano allo stile unico di ogni gamer.

L’innovativo balzo di Razer nel regno dei controller ottici arcade con il Kitsune rappresenta un cambiamento monumentale nel panorama dei controlli gaming. Combinando un preciso layout a quattro pulsanti di movimento, switch ottici lineari ultra-reattivi e un fattore di forma sottile e portatile, Kitsune si pone come nuovo titano nel regno dei controller per picchiaduro su Ps5 e Pc.

Razer Kitsune è disponibile al prezzo di 349.99 euro. La Chun-Li Edition e la Cammy Edition vengono proposte da Razer al prezzo di 379.99 euro e saranno disponibili in autunno.