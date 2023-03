Garmin, presentati i nuovi Forerunner 265 e 965

Garmin ha annunciato la serie Forerunner 265 e 965, gli iconici smartwatch dedicati alla corsa arricchiti da un display Amoled ultra-brillante. Progettati per i runner, dai runner, entrambi gli sportwatch sono stati studiati, sia nella forma che nelle funzioni, per supportare gli atleti nella pianificazione, preparazione e prestazione, rimanendo sempre connessi. Leggeri, luminosi e studiati per coprire tutte le distanze, i due nuovi Forerunner sono dotati di display always-on a colori con touchscreen reattivo che integra il tradizionale design a 5 pulsanti, che consente il rapido accesso alle funzioni quotidiane. Garmin Forerunner 965, inoltre, è impreziosito da una lunetta in titanio che non appesantisce il polso. L’autonomia della batteria garantisce fino a 15 giorni per il modello 265 e fino a 23 giorni per il 965.

Serie Forerunner 265

Per aiutare gli atleti a diventare sempre più performanti, veloci ed efficienti in vista di una competizione, Forerunner 265 include strumenti di monitoraggio delle prestazioni di Garmin Firstbeat Analytics come Vo2 max Training Status, Training Effect e altro ancora. In caso di preparazione a una gara, è possibile usufruire di due opzioni di piani di allenamento modulabili: inserire le informazioni sulla gara nel calendario Garmin Connect e ricevere allenamenti giornalieri suggeriti o utilizzare i piani gratuiti di Garmin Coach, progettati da allenatori professionisti. È possibile, inoltre, pianificare la strategia per il giorno di gara utilizzando Pace Pro, una guida al pacing regolata in base al grado di difficoltà per percorsi o distanze selezionate, e correre in tutta tranquillità sapendo che la tecnologia SatIq e il Gps multibanda garantiscono un posizionamento accurato anche in zone di complessa ricezione satellitare come città o boschi.

Creato per tenere sotto controllo lo stato di benessere 24 ore su 24, 7 giorni su 7, Garmin Forerunner 265 include un sensore da polso Pulse Ox, il monitoraggio della body battery, il tracciamento avanzato del sonno, del ciclo mestruale e della gravidanza, oltre al punteggio di stress e sonno. Ricco di funzioni smart, Forerunner 265 consente agli atleti di ricevere notifiche, scaricare brani da Spotify, Deezer o Amazon Music (è necessario un abbonamento premium) per ascoltare la musica senza telefono; permette inoltre di correre in tutta sicurezza grazie al Rilevamento Incidenti e Assistenza e al LiveTrack e consente di effettuare pagamenti smart tramite la soluzione contactless Garmin Pay e altro ancora.

Lo smartwatch è disponibile in due formati: con cassa da 42mm, che offre fino a 24 ore di autonomia in modalità Gps e fino a 15 giorni in modalità smartwatch e con cassa da 46 mm, che garantisce fino a 20 ore di autonomia in modalità Gps e fino a 13 giorni in modalità smartwatch.

Forerunner 965

Pensato per gli atleti che prediligono le lunghe distanze e il multisport, Garmin Forerunner 965 aggiunge ulteriori metriche sulle prestazioni, cartografia integrata e la possibilità di memorizzare più brani musicali direttamente sull’orologio. Per trovarsi sempre al massimo livello di allenamento, è possibile utilizzare la nuova funzione Load Ratio per tenere traccia del rapporto tra carico a breve e medio termine, così da mantenere il tasso di crescita dell’allenamento entro limiti che garantiscono di rimanere in salute ed evitare infortuni.

Inoltre, per aiutare gli atleti a prevenire il “burn-out”, i suggerimenti di Stamina in tempo reale tracciano e gestiscono i livelli dello sforzo in essere, mentre la funzione ClimPro consente di visualizzare informazioni in tempo reale sulle salite che si devono affrontare lungo il percorso, compresi pendenza, distanza e dislivello. Inoltre, sia che si stia correndo in città o pedalando su sentieri densamente più fitti, la cartografia integrata a colori consente di mantenere sempre la rotta. Dotato di una leggera lunetta in titanio, di una cassa da 46.5mm e di un display Amoled da 1,4 pollici, Forerunner 965 offre fino a 31 ore di autonomia in modalità Gps e fino a 23 giorni in modalità smartwatch.

Garmin Forerunner 965 sarà disponibile a fine marzo al prezzo di 649,99 euro, mentre Forerunner 265 è disponibile da subito al prezzo di 499,99 euro.