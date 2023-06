L'11 e 12 luglio prossimi torna il Prime Day di Amazon

Prime Day, l’evento annuale di Amazon, torna l’11 e il 12 luglio per tutti i clienti Amazon Prime, con moltissime offerte su un’ampia selezione di prodotti. Le 48 ore di offerte inizieranno a mezzanotte dell’11 luglio e dureranno fino alle 23:59 del 12 luglio.

I clienti Amazon Prime avranno la possibilità di acquistare prodotti in offerta di grandi marchi e di partner di vendita, inclusi quelli di molte piccole e medie imprese. Le offerte, in tutte le categorie – dalla moda all’elettronica passando per giochi e articoli per la casa – saranno disponibili durante tutto Prime Day.

Ma non è tutto, perchè anche quest’anno, i clienti Amazon Prime potranno vivere momenti indimenticabili grazie alle “Esperienze Prime Day”. Durante Prime Day, i clienti Amazon Prime potranno infatti acquistare una selezione di prodotti legati ad esperienze uniche, in compagnia di artisti musicali, o alla scoperta di aziende iconiche e di piccole e medie imprese italiane che vendono i propri prodotti nella vetrina Made in Italy su Amazon.it. Tutte le esperienze saranno disponibili per l’acquisto una tantum su amazon.it/esperienzeprimeday l’11 e il 12 luglio e le nuove esperienze, saranno disponibili in numero limitato ogni ora dalle 10 dell’11 luglio alle 18 del 12 luglio, in ciascuno dei due giorni, fino a esaurimento scorte.

Inoltre, i clienti Amazon Prime oltre ad avere accesso adimperdibili eventi musicali esclusivi, weekend fuori porta con le piccole e medie imprese italiane e tante altre sorprese, potranno fruire di particolari offerte senza attendere il Prime Day.

Tra queste, ad esempio, sono già cominciate le vendite promozionali di Amazon Fresh e Amazon Supermercato mentre Music Unlimited, Audible e Kindle Unlimited offrono particolari vantaggi.

Amazon quest’anno ha reso la preparazione a Prime Day più facile e vantaggiosa che mai. I clienti Prime possono ricevere consigli personalizzati sui prodotti e impostare notifiche e promemoria sulle offerte per prepararsi al meglio. Per partecipare, basta iscriversi ad Amazon Prime o iniziare un periodo di uso gratuito su amazon.it/primeday e quindi: