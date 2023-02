Spotify compie 10 anni dal suo arrivo in Italia nel 2013

Nei primi anni 2000 l’industria musicale mondiale comincia un rapido cambiamento che la vedrà passare dai Cd e vinili ad un ascolto basato su file condivisi sulle reti peer-to-peer. Nel 2006 grazie a Daniel Ek e un gruppo di innovatori svedesi arriva Spotify, un format che assieme ad altre brillanti intuizioni contribuirà a reinventare l’intero settore musicale.

Forte di una consolidata popolarità in altri Paesi, Spotify nel 2013 sbarca in Italia. Dieci anni dopo si può affermare che la musica e gli artisti italiani, grazie a Spotify e allo streaming, hanno raggiunto una portata internazionale, con un incremento del 1200% nel numero di stream a livello globale (22 miliardi nel 2022 contro 180 milioni nel 2013), mentre gli stream di musica italiana sono cresciuti di oltre il 20% solo nell’ultimo anno. Un trend che si riflette positivamente anche sul numero di artisti italiani presenti sulla piattaforma, che sono arrivati a 196 mila (+650% rispetto ai 26 mila iniziali). E dopo solo 5 anni, gli artisti italiani sono stati ascoltati nelle playlist editoriali di Spotify all’estero oltre l'800% in più rispetto al momento del lancio.

Di anno in anno, la piattaforma svedese ha abbattuto i confini tradizionali della musica, permettendo di sperimentare la fusione e la contaminazione dei generi grazie ad una ricategorizzazione di questi attraverso il modello playlist. In Italia, la prima playlist editoriale è arrivata nel 2017 e da quell’anno in poi, il team editoriale dell'azienda ha curato playlist di ogni tipologia (legate sia al mood che al genere ed estetiche). Le tre più ascoltate degli ultimi dieci anni, nello specifico, sono “Hot Hits Italia!”, “Estate” e “Alta Rotazione”.

Negli anni più recenti, Spotify ha lanciato in Italia due dei suoi programmi cardine, frutto della volontà dell’azienda di supportare gli e permettere loro di vivere della loro musica: Radar e Equal, la campagna dedicata a promuovere la parità di genere e a celebrare il contributo delle donne nel mondo dell’audio. Dal suo lancio, sono state 22 le artiste Ambassador di Equal, tra cui Madame, Laura Pausini, Elisa e Ariete che è stata anche Ambassador globale della campagna. Radar invece, è stato introdotto in Italia nel 2020 con l'obiettivo di supportare gli artisti emergenti. Da allora vi hanno fatto parte 24 artisti tra cui Rhove, Rondodasosa e Blanco, che ha conquistato il record di canzone più ascoltata in un solo giorno nel nostro Paese. Inoltre, sia Blanco con “Brividi” che Rhove con "Shakerando" sono saliti sul podio delle canzoni più ascoltate in Italia nel 2022, rispettivamente in prima e seconda posizione.

«Spotify ha letteralmente donato nuova linfa all’industria dell’audio italiana, permettendole di tornare ai massimi livelli, grazie soprattutto alla spinta dello streaming” ha detto Federica Tremolada, Managing Director Spotify per il Sud e Est Europa. “Le dimensioni del mercato della musica registrata nel 2012 rispetto al 2021 sono più che raddoppiate passando da 150,9 milioni di euro a 332 milioni di euro secondo gli ultimi dati Fimi», ha aggiunto la Tremolada.

Nel corso di questa decade, la piattaforma è arrivata a rivoluzionare tutto il mondo dell’audio, sperimentando e introducendo nuove modalità di ascolto e arricchendo il panorama dell’intrattenimento digitale e la creazione di contenuti. Nel 2015 arriva il podcast, che ha dato vita ad una strategia di crescita che l’ha portata a essere piattaforma audio leader nel Paese, diventando punto di riferimento per tutta la comunità di creator italiani. Fino ad arrivare al 2021, con il lancio del primo podcast originale ed esclusivo in Italia firmato Spotify “The Jackal: tutto Sanremo ma dura meno”. Da lì, la piattaforma ha reso disponibili 42 podcast esclusivi solo in Italia, senza contare i rinnovi di stagione. Questo ha dimostrato, ancora una volta, un reale interesse da parte di tutti i tipi di creator a realizzare e produrre podcast sulla piattaforma, contribuendo alla crescita degli show generati dai creatori sulla piattaforma del 20% su base annua , con più di 50.000 titoli in lingua italiana.

Un percorso ricco di successi che ha portato Spotify ha mettere radici stabili in Italia con l’apertura a Milano di Casa Spotify, hub innovativo, moderno e dal respiro internazionale, centro di tutte le operation della regione Sud e Est Europa nonché punto di riferimento per tutti coloro che gravitano attorno all’universo Spotify.