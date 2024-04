Transizione energetica, Letizia Magaldi nuova co-presidente Gruppo Tes

Letizia Magaldi, Vicepresidente Esecutivo di Magaldi Green Energy, è stata nominata co-presidente del gruppo di lavoro TES - Thermal Energy Storage del Long Duration Energy Storage Council (LDES). La nomina sottolinea l'impegno del Gruppo Magaldi nel promuovere l'avanguardia delle tecnologie energetiche sostenibili e rafforza il ruolo fondamentale dello stoccaggio energetico termico nella transizione energetica industriale globale.

Il gruppo di lavoro TES del Long Duration Energy Storage Council sarà dedicato a promuovere la ricerca, lo sviluppo e l'integrazione di soluzioni per lo stoccaggio energetico termico di lunga durata. Il Long Duration Energy Storage Council è un’organizzazione globale senza scopo di lucro costituita da McKinsey allo scopo di accelerare la decarbonizzazione del sistema energetico promuovendo l'adozione di innovazioni, politiche e strategie a sostegno della commercializzazione e l'impiego di sistemi di accumulo dell'energia a lunga durata.

Tra le sue associate aziende come Breakthrough Energy, fondata da Bill Gates.

Gli obiettivi principali del Gruppo di Lavoro TES del LDES sono la promozione di materiali e ricerche all’avanguardia su innovativi sistemi di accumulo basati su tecnologie termiche per lo stoccaggio di lunga durata, la condivisione di conoscenze, la collaborazione e lo sviluppo di capacità tra esperti del settore, istituzioni accademiche e governi su scala globale.

La leadership di Letizia Magaldi come Co-presidente del gruppo di lavoro TES è una testimonianza della competenza e dell’impegno dell’imprenditrice italiana e del Gruppo Magaldi, presieduto dal Cavaliere del Lavoro Mario Magaldi, per lo sviluppo di soluzioni energetiche sostenibili. Il Gruppo Magaldi è la prima azienda al mondo ad ottenere un brevetto per una soluzione di stoccaggio energetico termico basata sulla tecnologia del letto di sabbia fluidizzato (Magaldi Green Thermal Energy Storage) destinata all'uso industriale.