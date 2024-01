Xiaomi fa il suo debutto nell’automotive elettrico con il Su7

Xiaomi ha svelato l'attesissimo Xiaomi Su7, ambizioso progetto con cui il brand mira a ridefinire la tecnologia dell'industria automobilistica. Il veicolo è la sintesi di una nuovissima filosofia in casa Xiaomi, che abbraccia cinque settori dell’automotive del futuro: motore elettrico, batteria, pressofusione, guida autonoma e interni smart.

I veicoli elettrici intelligenti tendono verso l’integrazione dell’industria automobilistica con l’elettronica di consumo e gli ecosistemi intelligenti. L'integrazione delle tecnologie full-stack è un passo necessario per l'evoluzione del settore e Lei Jun, durante l’evento di presentazione tenutosi lo scorso 28 dicembre in Cina, ha affermato che integrando produzione industriale, software intelligente e intelligenza artificiale, Xiaomi Ev ridefinirà completamente l’industria automobilistica, segnando un salto significativo nel suo panorama tecnologico.

L’azienda, che nella fase iniziale di ricerca e sviluppo ha investito oltre 10 miliardi di Yuan Cinesi, ha stupito con la presentazione di ben tre motori elettrici, sviluppati e prodotti in modo indipendente: HyperEngine v6/v6s e HyperEngine v8. Essi impiegano tecnologie innovative e vantano prestazioni sorprendenti che stabiliscono nuovi standard per il settore, secondo quanto dichiarato da Xiaomi. L'HyperEngine v8, in particolre, con una velocità massima di 27.200 giri al minuto, una potenza di 425 kW e una coppia di picco di 635 Nm, stabilisce un record globale per i motori elettrici. Per consentire questi altissimi regimi di rotazione, Xiaomi ha utilizzato la prima piastra in acciaio al silicio ultraresistente del settore, con una resistenza alla trazione di 960 Mpa, vantando una resistenza che supera di oltre due volte le tradizionali offerte del mercato. HyperEngine V8s è in fase di sviluppo e sarà prodotto in serie e implementato nei veicoli elettrici Xiaomi nel 2025.

Xiaomi ha anche sviluppato autonomamente la tecnologia della batteria Ctb integrata, attraverso un'innovativa tecnologia che consente un miglioramento delle prestazioni complessive del 24,4% e una capacità massima fino a 150kwh, che si traduce in un'autonomia teorica di ricarica Cltc superiore a 1200 km.

Nella ricerca e sviluppo dei materiali, Xiaomi ha messo a punto il Titans Metal, un materiale pressofuso ad alta resistenza, alta resilienza e trattato termicamente, mentre nel campo della tecnologia software intelligente, il colosso cinese ha dimostrato la sua posizione di leader tecnologico globale. In termini di guida autonoma, Xiaomi ha aperto la strada a tre tecnologie chiave: la tecnologia Adaptive Bev, il modello fondamentale di mappatura stradale e la tecnologia di rete di occupazione Super-Res. La prima, è un'innovazione leader del settore che invoca diversi algoritmi di percezione in base allo scenario e garantisce una visibilità più ampia negli scenari urbani, una visione estesa negli scenari ad alta velocità e una maggiore precisione negli scenari di parcheggio. Il modello fondamentale del road-mapping invece, rivoluziona i metodi tradizionali di percezione delle condizioni stradali. Questo modello, infatti, non solo riconosce in tempo reale le condizioni e passa in modo intelligente a una traiettoria di guida più ragionevole, ma può anche navigare senza problemi in intersezioni complesse senza fare affidamento su mappe ad alta definizione, grazie all’apprendimento da scenari di intersezioni complessi e abitudini di conducenti esperti. Infine, la tecnologia Super-Res Occupancy Network raggiunge categorie illimitate di riconoscimento per ostacoli irregolari, migliorando la precisione del riconoscimento fino a 0,1 m. Inoltre, la funzione di riduzione del rumore con un clic elimina l'impatto di pioggia e neve sul riconoscimento, riducendo significativamente la probabilità di errori di identificazione. Oltre al modello fondamentale di road-mapping, Xiaomi ha anche sviluppato in modo indipendente il primo modello Ai di rilevamento e processo decisionale end-to-end per il parcheggio automatizzato. Questo modello consente l'osservazione in tempo reale e la regolazione dinamica durante il parcheggio in scenari difficili, come i parcheggi che includono ascensori. Sul fronte hardware, il sistema è dotato di configurazioni al top della gamma, tra cui due chip Nvidia Orin ad alte prestazioni con una potenza di calcolo combinata di 508Tops. L'hardware di percezione su Xiaomi Su7 Max include un Lidar, undici fotocamere ad alta definizione, tre radar a onde millimetriche e dodici radar a ultrasuoni.

Xiaomi Ev Smart Cabin adotta un'architettura di interazione incentrata sull'uomo e presenta una console centrale 3k da 16,1 pollici, un display head-up Hud da 56 pollici, un cruscotto rotante da 7,1 pollici e due supporti di estensione dello schienale che consentono il montaggio di due dispositivi tablet. Essa è dotata, inoltre, del chip per auto Snapdragon 8295 con potenza di calcolo Ai fino a 30 Tops, che consente un'esperienza interattiva immersiva con il collegamento di cinque diversi schermi. Il sistema funziona in modo eccezionalmente fluido, con l'avvio del sistema operativo del veicolo in soli 1,49 secondi dopo lo sblocco della portiera.

Xiaomi Su7 eccelle anche in prestazioni, raggiungendo un’accelerazione da 0-100km/h in soli 2,78 secondi, collocandosi saldamente nel club delle supercar sotto i 2 secondi, ed in grado di raggiungere una sorprendente velocità massima di 265 km/h.

Lei Jun ha affermato che l'ingresso di Xiaomi nel settore automobilistico segna un evento molto significativo per il brand. Ciò rappresenta un impegno a lungo termine e un profondo investimento nelle tecnologie di base, un momento di formazione per le moderne capacità di produzione industriale intelligente e, soprattutto, un passo cruciale nel completamento dell’ecosistema intelligente “Human x Car x Home” voluto da Xiaomi. Lei Jun ha sottolineato: «L'ingresso nel settore automobilistico significa un nuovo inizio per Xiaomi, credo che un giorno i veicoli elettrici Xiaomi saranno presenti sulle strade di tutto il mondo».