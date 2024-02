San Valentino si avvicina, i consigli Swappie per iPhone ricondizionati a prezzi convenienti

San Valentino è alle porte e Swappie vuole rendere questa festa ancora più speciale grazie alla sua ampia gamma di iPhone ricondizionati a prezzi convenienti. Non si tratta semplicemente di un dispositivo ricondizionato, ma è anche un gesto d’amore nei confronti dell’ambiente. In un contesto in cui il regalo diventa un'opportunità per esprimere amore e attenzione, emergono tendenze affascinanti nel panorama degli acquisti di iPhone: infatti, analizzando i dati relativi al 2023, emerge uno scenario molto curioso: nella top 3 della categoria “acquistato per chi” figura il coniuge o il proprio partner, categoria preceduta dall’acquisto per sé stessi e per i teenager.

San Valentino, infatti, non è solo un'occasione per fare un regalo al proprio partner, ma anche per celebrare l'amore per noi stessi! In questo scenario, regalare un iPhone ricondizionato alla propria metà, ma anche a noi stessi, potrebbe essere il regalo perfetto.

Le motivazioni dietro questa scelta si rivelano eterogenee: il 46% degli acquirenti ha optato per l'acquisto al fine di sostituire un vecchio telefono, mentre il 22% ha espresso la volontà di avere un iPhone sostenibile di alta qualità a un prezzo accessibile.

Questi dati sottolineano la crescente consapevolezza degli acquirenti nei confronti della sostenibilità e dell'ottimo rapporto qualità-prezzo offerto dai dispositivi ricondizionati. Dati che evidenziano una nuova prospettiva nell’arte del regalo, per celebrare non solo l'amore, ma anche la responsabilità ambientale e la convenienza economica. Dall’analisi emerge un altro aspetto affascinante: il 69% delle persone che scelgono di regalare un iPhone sono donne il che evidenzia una nuova prospettiva sull'arte del regalo, in cui l'estetica, la funzionalità e la sostenibilità convergono per creare un'esperienza unica.

Per il tuo “lui”, Swappie propone:

sotto i 200 euro: iPhone Se 2020. Un dispositivo che unisce il potente chip A13 Bionic allo schermo da 4,7 pollici per un device potente e maneggevole. Grazie alla reintroduzione del pulsante Home, è un regalo perfetto per l’uomo moderno, ma allo stesso tempo nostalgico. Noto per la sua affidabilità e longevità, non si regala solo uno smartphone, ma un dispositivo che continuerà a supportare il partner nel tempo, diventando un simbolo duraturo. Inoltre, iPhone SE 2020 si adatta ad uno stile di vita frenetico e multitasking. Disponibile ad un prezzo speciale di 139 euro;

da 200 a 400 euro: iPhone Xr. Noto per la sua affidabilità e la durata della batteria, questo dispositivo può essere utilizzato per lungo tempo senza preoccupazioni. Fotografare i piatti durante una lunga cena romantica non sarà più un problema! Ma non solo, l’iPhone Xr offre prestazioni solide con il processore A12 Bionic, garantendo una fluidità nell'utilizzo delle applicazioni e nelle attività quotidiane. Inoltre, la colorazione bianca conferisce a questo modello un aspetto pulito ed elegante, una scelta versatile che si adatta a qualsiasi stile e situazione. Disponibile su Swappie a partire da 239 euro;

sopra i 700 euro: iPhone 14 Pro. Smartphone che offre un'esperienza innovativa grazie all'evoluzione del potente chip A16 Bionic e alla funzionalità di Dynamic Island che permette una facile gestione di musica, chiamate FaceTime e tanto altro. È uno straordinario gesto d'amore, disponibile nella colorazione argento, che aggiunge un tocco di magia in più, a partire da 829 euro.