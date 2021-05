TikTok aiuta il mondo dei libri: così l'editoria rinasce sui social

Guai a dire che TikTok sia un modo solo per chi in mano riesce a tenere solo uno smartphone e non un libro. Proprio dalla piattaforma tanto cara ai più giovani sta ri-esplodendo la "moda" (antichissima) di consigliarsi un libro da leggere. Il fenomeno si chiama #BookTok e sta coinvolgendo soprattutto ragazze e giovani creator che promuovono i romanzi pubblicando un video dei titoli e mostrando le loro reazioni.

Le ripercussioni stanno dando nuova linfa al mondo dell'editoria: l'hashtag #BookTok ha totalizzato più di 8,4 miliardi di visualizzazioni e anche moltissime case editrici ne stanno approfittando per costruirsi una nicchia di follower per dare una spinta ai libri.

