Smartwatch, uno studio rivela le caratteristiche più apprezzate

Huawei ha presentato Smartwatch Market Insight Report, un report sul mercato degli smartwatch condotto in partnership con Ipsos, Pollster e Gfk. Dall’analisi dei comportamenti dei consumatori emerge che durata della batteria, portabilità e facilità di utilizzo, resistenza all'acqua e compatibilità con altri dispositivi sono alcuni degli elementi che guidano l’acquisto dei wearable.

Veri e propri accessori di tendenza, questi device attirano sempre più persone non solo per la disponibilità di funzionalità accessibili anche ai meno esperti, ma anche per l’attenzione all’estetica. Il forte legame tra tecnologia, design e soluzioni di monitoraggio accurato dei parametri vitali, riflette un interesse crescente a offrire dispositivi di gestione consapevole del proprio benessere sempre più innovativi, a partire dall’utilizzo dei dati.

La scelta di uno smartwatch è sempre ben pensata e i consumatori preferiscono prendersi del tempo. Indipendentemente dalla fascia di prezzo, il processo di acquisto richiede circa un mese, con più di 3 settimane dedicate alla ricerca attiva del dispositivo perfetto. Inoltre, considerazioni simili sembrano accomunare tutte le tipologie di consumatori, che si tratti di power-user con esigenze specifiche legate ad esempio allo sport, di consumatori mainstream attenti alle nuove tendenze in tema fashion e gadget hi-tech, e soprattutto di fan affezionati al brand.

La prima cosa che fanno è accertarsi che lo smartwatch sia aggiornato, facile da usare e che non si debbano preoccupare di romperlo accidentalmente durante l'uso quotidiano. Fondamentale è il design, da considerare non solo dal punto di vista funzionale, ma come prova della qualità e durabilità del prodotto stesso. Il 67% degli intervistati infatti, ha citato la resistenza all’acqua come la feature più interessante insieme alla durata della batteria.

I consumatori poi, hanno gusti differenti per cui è impossibile definire lo smartwatch ideale. Le preferenze possono variare dalla forma del quadrante, alle dimensioni, allo stile, e se un modello non soddisfa un determinato cliente, questo non lo acquisterà, indipendentemente dalle funzioni che offre. Nonostante la portata innovativa propria di questi dispositivi, il design gioca un ruolo chiave nella scelta e non si limita al colore della cassa, ma anche del cinturino e di dettagli come la fibbia, in particolare per i dispositivi di fascia alta. Il 55% di chi possiede un orologio di valore superiore a 250 euro cambia il cinturino a seconda della situazione in cui si trova mentre gli altri tendono a sostituire il cinturino solo quando si rompe.

Nel caso degli smartwatch, il quadrante è l’elemento a cui si presta più attenzione. A prescindere dalla fascia di prezzo, la tendenza è cambiarlo almeno una volta al mese, con meno probabilità per i modelli di valore inferiore a 200 euro; inoltre, un gruppo significativo di intervistati ha dichiarato di essere fedele a una sola watchface, quella pre-installata al momento dell'acquisto del device.

Ma il design non è tutto: anche se importanti per un uso completo del device, chi possiede uno smartwatch tende a utilizzare solo le funzioni più basilari, come il monitoraggio della salute quotidiana e le modalità sportive. In cima alla lista ci sono la connettività e la possibilità di controllare e ricevere telefonate direttamente sul dispositivo, quest’ultima considerata essenziale dal 38% delle persone intervistate. Inoltre, il 60% dichiara di controllare regolarmente le informazioni raccolte dalle app di monitoraggio della salute e di intraprendere azioni specifiche in base ai risultati ottenuti. In questo caso, le caratteristiche principali riguardano la salute del cuore e funzioni specifiche come la misurazione dei battiti, l'Ecg e la misurazione della pressione sanguigna.

In fase di acquisto, la tipologia del canale di distribuzione, online e offline, gioca un ruolo altrettanto importante. Poiché lo smartwatch non è solo un gadget, ma rappresenta parte integrante del proprio stile, i consumatori sentono il bisogno di vedere il dispositivo di persona, provarlo e assicurarsi che sia bello e che corrisponda alle loro aspettative. Per questo motivo, le esigenze che guidano all’acquisto effettivo riguardano l’uso quotidiano, (come la durata della batteria e la compatibilità), la qualità dei materiali (resistenza all'acqua e ai graffi) e il design.

Lo stile dello smartwatch ideale è pertanto, generalmente descritto come elegante, con quadrante rotondo e cassa in metallo. Per quanto riguarda i cinturini, l'importante è avere un'ampia scelta, anche se i più apprezzati sono i bracciali in metallo, titanio e i cinturini universali in silicone. Infine, l’ampia disponibilità di funzioni: sebbene siano determinanti nel momento della scelta dello smartwatch, dopo l'acquisto la maggior parte degli utenti si limita a usare quelle base, come la connettività con altri device, il monitoraggio del benessere e le modalità sportive.