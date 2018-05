WhatsApp, l'ultima novità: aggiornate le funzioni dei gruppi, ecco cosa cambia

Mercoledì 16 Maggio 2018, 15:13 - Ultimo aggiornamento: 16-05-2018 15:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La notizia tanto attesa è finalmente realtà. WhatsApp ha deciso di aggiornare le funzioni disponibili per le chat dei gruppi, rendendo decisamente più facile la vita agli utenti. In attesa della grande rivoluzione, quella che introdurrà le videochiamate di gruppo, gli sviluppatori dell'app di messaggistica istantanea hanno annunciato che con l'ultimo aggiornamento ci saranno nuovi strumenti e nuove regole per la gestione dei gruppi.La prima novità riguardante i gruppi è quella dei ruoli degli amministratori. Ogni amministratore potrà gestire, limitare e revocare i poteri degli altri amministratori, ma in una scala gerarchica sarà il creatore del gruppo ad avere il maggior potere, dal momento che non potrà essere rimosso dagli altri admin.È già possibile anche inserire la descrizione del gruppo, che include informazioni, argomento e regole: quando un nuovo utente viene aggiunto nel gruppo, la descrizione viene visualizzata in cima alla chat.Se i gruppi sono composti da molti membri, è possibile ora ricercarne uno in particolare con l'opzione di ricerca direttamente dalla schermata Info gruppo.Un'altra novità è ispirata direttamente ad una funzione già introdotta da tempo dai rivali di Telegram: se si è rimasti inattivi per molto tempo, o ci sono troppi messaggi non letti nella stessa chat, è possibile ricercare, grazie al simbolo @, tutti i messaggi in cui si è stati menzionati.L'ultima novità, infine, è sicuramente la più gradita da tutti gli utenti di WhatsApp: una volta abbandonato un gruppo, nessuno potrà aggiungerci di nuovo.