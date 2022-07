Fire 7, il nuovo tablet di Amazon è disponibile adesso anche in Italia

Fire 7, il tablet di nuova generazione prodotto dal colosso dell’e-commerce è arrivato anche nel nostro Paese al prezzo di 79,99 euro. Maggiori prestazioni, velocità e autonomia, queste le caratteristiche principali del nuovo device che offre il doppio della Ram e il 40% in più di durata della batteria per divertirsi e intrattenere tutta la famiglia. Le dimensioni compatte inoltre, lo rendono il perfetto compagno di viaggio.

Il Fire 7 dispone di un processore quad-core da 2,0 GHz più veloce del 30% e una Ram con una capacità doppia rispetto alla generazione precedente, per tornare velocemente al proprio videogame o saltare rapidamente da un’applicazione all’altra. È possibile guardare o scaricare film e programmi Tv su Prime Video, Netflix, Disney+ e altri servizi e si possono, inoltre, utilizzare applicazioni come TikTok, effettuare chiamate su Zoom, connettersi con gli amici su Facebook o Instagram, navigare sul web e leggere eBook.

La vocazione all'intrattenimento non si ferma qui, perché il Fire 7, grazie alla modalità scura supportata da Android con visualizzazione bianco su nero, consente di leggere comodamente i contenuti Kindle sia di giorno che di notte.

In aggiunta, il software incluso supportato da telecamere Hd frontali e posteriori da 2 MP, è ottimizzato per foto, videochiamate in modalità orizzontale e registrazione video Hd 720p.

Sottile, leggero e resistente, il tablet monta uno schermo da 7 pollici ed è comodo da portare in giro. Il materiale impiegato e l’assemblaggio assicurano protezione contro schizzi d’acqua e usura quotidiana e conferiscono al Fire 7 una resistenza doppia rispetto ad iPad Mini (2021) nei test di caduta.

La batteria in dotazione, di capacità maggiorata, offre il 40% di autonomia in più rispetto alla generazione precedente per un massimo di 10 ore di navigazione, riproduzione video e altro ancora. È disponibile l'adattatore Usb-C e 5W in-box per una ricarica più facile.

A partire da 79,99 euro, Fire 7 è acquistabile su Amazon nella colorazione nera, con custodie vendute separatamente e disponibili a 29,99 euro nelle colorazioni blu, rosso e viola.