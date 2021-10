Charlene di Monaco e l'operazione alla testa: è mistero sulle sue condizioni attuali

LOLNEWS.IT - Charlene di Monaco è in convalescenza dopo l’ennesima operazione, ma come sta davvero? Arrivano informazioni contrastanti: “Sta male, molto male” dicono alcune fonti, altre rassicurano che l'intervento è perfettamente riuscito. La Principessa non è ancora apparsa sui social, intanto la preoccupazione sale. (Foto: Kikapress - Music: "Summer" from Bensound.com)

