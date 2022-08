La Storia in prima pagina con Il Mattino: ​il sesto episodio della graphic novel

Nel sesto episodio della graphic novel curata da Giffoni film festival per i 130 anni del «Mattino», riflettori puntati sul decennio 1932-1942. Il giornale e la sua storia entrata nel secondo decennio dell’era fascista. “Il Mattino” nel 1932 era diretto da un affermato giornalista, l'inviato dal nome prestigioso e famoso per i suoi reportage di inizio secolo con il “Corriere della sera”: Luigi Barzini senior. Fu lui a curare il numero celebrativo della marcia su Roma nell’ottobre del 1932, preceduta dal grande raduno napoletano. In prima pagina, accompagnato da una grande foto di dieci anni prima, il titolo a sette colonne ricordava la giornata del discorso di Mussolini al teatro San Carlo: “Napoli evoca lo storico 24 ottobre 1922”.

