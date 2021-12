La cometa Leonard illuminerà il cielo a dicembre, come vederla

Il cielo di dicembre avrà una luce ancora più magica, grazie alla cometa Leonard che in questi giorni dovrebbe essere visibile anche a occhio nudo. La cometa C/2021 A1 (Leonard) è stata scoperta nel 2021 dall'astronomo Gregory J. Leonard (da cui prende il nome) presso il Mount Lemmon Infrared Observatory, situato nelle montagne di Santa Catalina, in Arizona. Dalla sua scoperta, la cometa si è avvicinata sia al Sole che alla Terra, rimanendo, però, poco percettibile. Per un breve periodo di dicembre, però, le cose potrebbero cambiare.

