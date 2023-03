Re Carlo incoronazione, Harry e Meghan ci saranno? Ecco i 7 indizi che fanno pensare a un rifiuto

Harry e Meghan avrebbero confermato di aver ricevuto un invito ufficiale alla cerimonia di incoronazione di Re Carlo III, ma hanno rifiutato di confermare se parteciperanno. Express Co Uk ha analizzato le ragioni per cui potrebbero rifiutare l'invito, ecco sette indizi importanti: 1. Lo sfratto dalla loro casa in UK, il famoso Frogmore Cottage. Re Carlo ha revocato il contratto di affitto della coppia. 2. Le tensioni familiari dopo la docu-serie su Netflix. 3. La pubblicazione della biografia di Harry, Spare. 4. Le preoccupazioni sulla sicurezza: Harry avrebbe chiesto più la protezione della polizia armata ogni volta che lui e la sua famiglia tornano in Gran Bretagna. 5. Il calo di popolarità dal momento in cui Harry e Meghan hanno deciso di abbandonare i doveri reali. 6. La coincidenza dell'incoronazione con il quarto compleanno del loro primogenito Archie. 7. La derisione pubblica, citati addirittura in un episodio di South Park.

Foto Kikapress; music Summmer from Bensound