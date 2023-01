Roma è la città dove si mangia meglio al mondo: la classifica dei viaggiatori

Quando si tratta di cibo, Roma chiama. Che sia un piatto di pasta o un secondo, la Capitale non avrebbe eguali. A confermarlo sono i viaggiatori che hanno commentato la questione su Tripadvisor dove ogni anno viene stilata una classifica. Primo posto per la Capitale che ogni giorno stupisce milioni di visitatori non solo con la sua bellezza ma con la bontà racchiusa in ogni piatto. Il piatto per eccellenza che rimanda alla tradizione romana è senza dubbio la carbonara, si aggiungono poi l'amatriciana e i salti in bocca.

