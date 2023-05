Roma sarà invasa da pupazzi giganti: in arrivo la mostra più coccolosa di sempre

Roma non smette mai di stupire ed anche questa volta è pronta a sorprendere milioni di persone che non perderanno occasione di vivere un’esperienza unica e inimitabile. E’ in arrivo la mostra di pupazzi giganti caratterizzati da una particolarità. Si chiamerà “We are puppets”. La mostra di pupazzi sarà esposta a Roma nel 2024, si tratta di un museo dedicato ai peluche giganti e interattivi, ma non ci sono ancora dettagli sul luogo. Ciò che bisogna sapere è che ogni pupazzo sarà dotato di intelligenza artificiale.

