Sarà l'albergo più lussuoso a Roma, ecco dove aprirà

A Roma sta per essere inaugurato un albergo super lussuoso dell'azienda Bulgari. L'apertura è prevista entro il 2023 e prenderà il nome di Bulgari Hotel Roma. Sono in corso i lavori di rifinitura della struttura affinché tutto sia al posto giusto per l'evento dell'anno. L'edificio si troverà nella centrale piazza Augusto Imperatore, a pochi passi da via del Corso e via del Babuino, nei pressi della storica boutique Bulgari di via Condotti.

