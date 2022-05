A Campovolo il concerto evento «Una, Nessuna. Centomila» contro la violenza di genere

Rimandato per l’emergenza sanitaria, «Una.Nessuna. Centomila. Il concerto» si terrà sabato 11 giugno alla Rcf Arena Reggio Emilia. È partito, dunque, ufficialmente il countdown che porterà al più grande evento musicale per sensibilizzare sulla violenza di genere. La cornice di Campovolo – completamente rinnovata e inaugurata da Ligabue – accoglierà, così, il messaggio di sette artiste italiane. Sul palco sono attese Fiorella Mannoia, Emma, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini e Laura Pausini. Le loro voci si uniscono in un progetto concreto che ha come obiettivo raccogliere fondi per i centri antiviolenza mentre i proventi del concerto evento a Campovolo sono destinati a sostenere concretamente strutture selezionate.

Foto di Cosimo Buccolieri da ufficio stampa Kikapress; music Perception from Bensound.com