Paris Hilton stringe un gran bell’accordo con X: cosa nasconde la partnership con Elon Musk

X, ex Twitter, non naviga in buone acque e Elon Musk ha appena tirato fuori il coniglio dal suo cilindro sperando di poter rilanciare il social cinguettante, chiedendo aiuto a Paris Hilton. L’iconica ereditiera multimilionaria ha infatti siglato un accordo commerciale con X/Twitter per diventare un volto della piattaforma sociale. L'accordo prevede la creazione di contenuti originali che sfrutteranno nuove funzionalità come video in diretta, live shopping e Spaces e Hilton ha annunciato la partnership su Twitter, esprimendo entusiasmo per l'esplorazione di nuovi modi di connettersi con il pubblico. L'accordo prevede che l'azienda di Hilton, 11.11, riceva una parte dei ricavi condivisi con X/Twitter. Inoltre, Paris dovrà creare quattro programmi di contenuti video originali all'anno, inclusa la funzionalità di live shopping, che consente agli utenti di guardare, chattare e acquistare prodotti direttamente sulla piattaforma durante uno show in diretta.

Foto Shutterstock; musica Korben