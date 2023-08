Avellino, alla guida del Suv senza patente: pregiudicato preso dalla polizia

Alla guida di un Suv con la patente revocata, pregiudicato napoletano non si ferma all’alt della Polizia e scappa via. Ma dopo un inseguimento è stato preso e denunciato dalla Polizia. Un 50enne napoletano è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, per guida senza patente.

La denuncia è scaturita dopo che quest’ultimo, a bordo del proprio fuoristrada, incurante all’alt di Polizia, nel tentativo di eludere il controllo ha proseguito la sua corsa.

Ne è scaturito un inseguimento lungo la statale per Nola. Nel corso dell’identificazione è stato accertato che il conducente del Suv, oltre a essere pregiudicato, era sprovvisto della patente di guida in quanto revocata.

Non solo. Era stato già sottoposto ad analoga sanzione nel biennio precedente. A conclusione degli accertamenti è stato pertanto denunciato all’autorità giudiziaria. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo perché recidivo entro il biennio.