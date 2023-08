Marzano di Nola, bloccato camion con targa rubata e carico di rifiuti speciali

Un camion con targa polacca rubata e telaio contraffatto, guidato da un romeno e carico di rifiuti speciali è stato bloccato e sottoposto a sequestro.

I fatti si sono verificati a Marzano di Nola. In azione i carabinieri della Stazione di Marzano di Nola coadiuvati dai militari della locale Stazione Forestale.

Denunciato un 31enne di origine romene, ma residente in provincia di Napoli, per il reato di ricettazione e falsità in scrittura privata. Dopo aver fermato il mezzo, i carabinieri hanno proceduto al controllo: nel cui cassettone vi erano ammassati rifiuti speciali mentre la targa è risultata oggetto di furto in un comune del Napoletano.

Ulteriori accertamenti hanno consentito di verificare che, per rendere ancora più difficoltosa l’individuazione dell’autocarro, il numero del telaio era stato alterato e i documenti di circolazione, chiaramente falsificati, erano collegati ad un altro veicolo.

Il 31enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino. L’autocarro (con l’intero carico di rifiuti), la targa e la carta di circolazione sottoposti a sequestro.