Notte di paura alle porte del capoluogo. I vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino sono intervenuti a Monteforte Irpino, in via Nazionale, per un incendio che si è sviluppato al piano terra di un edificio di quattro piani. Le fiamme che hanno interessato mobilio e suppellettili, sono state prontamente spente, evitando danni maggiori. Lo stabile è stato evacuato durante le operazioni di soccorso. Sul posto anche il personale del 118, ma per fortuna non si sono registrate persone coinvolte. Spavento e apprensione tra i residenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA