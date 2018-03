Venerdì 23 Marzo 2018, 02:06 - Ultimo aggiornamento: 23-03-2018 06:56

Attimi di terrore sono stati vissuti nella serata di ieri al corso Vittorio Emanuele di Avellino. Un uomo s’aggirava per il salotto buono della città armato di mazza da baseball, spaventando diverse persone con fare minaccioso. Soprattutto donne e anziani. Provvidenziale s’è rivelato l’intervento della Polizia municipale, agli ordini del colonnello Michele Arvonio. Gli agenti lo hanno posto in stato di fermo. Quattro le pattuglie che si sono portate in zona non appena giunta la segnalazione della presenza dell’uomo, un ucraino, probabilmente sotto l’effetto dell’alcool. I caschi bianchi, prontamente giunti al Corso, gli hanno chiesto prima spiegazioni e poi lo hanno bloccato, tentando di calmarlo. Un’operazione delicata, anche perché l’uomo appariva in uno stato d’alterazione, tanto che ha cominciato ad inveire anche nei confronti dei vigili.L'uomo, 47 anni, ucraino, senza permesso di soggiorno è stato arrestato e sarà processato con rito direttissimo nelle prossime ore. Ha tentato di evitare la cattura rifugiandosi anche in un bar del centro e ha poi aggredito tre agenti della polizia municipale.