Lunedì 2 Settembre 2019, 20:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un avellinese è stato arrestato a Roma per detenzione di armi e droga. Si tratta di un 37enne che è finito in manette insieme a una ragazza di 27 anni della capitale. All’interno dell’abitazione a Roma, i carabinieri, che hanno condotto il blitz, hanno trovato 52 dosi di cocaina, tremila euro in contanti, una pistola semiautomatica Beretta calibro 7,65 con matricola abrasa completa di caricatore (con 46 cartucce) e nascosta sotto il letto in una sacca e un passamontagna. Il 37enne irpino è già noto alle forze dell’ordine.