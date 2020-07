Un altro assalto con l'esplosivo a uno sportello bancomat dell'Irpinia. Un'escalation che va avanti da giorni. Il furto questa volta ha interessato lo sportello ATM dell'ufficio postale di Roccabascerana. In corso di quantificazione il bottino. Indagini in corso per risalire ai responsabili del raid. A denunciare l'episodio è stato il parroco del paese che ha lanciato l'allarme alle forze dell’ordine. È stato eseguito un sopralluogo sul posto per cercare di trovare elementi utili alle investigazioni ed eventuali tracce dei malviventi. © RIPRODUZIONE RISERVATA