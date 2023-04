Atripalda: era il terrore dei ragazzini, arrestato extracomunitario

Finisce in carcere un extracomunitario di 25 anni che ha terrorizzato per giorni via Manfredi ad Atripalda dopo aver aggredito lungo la stessa strada dei ragazzini minorenni che giocavano a pallone.

A distanza di una settimana dall’aver mandato in frantumi con calci la vetrata del negozio di abbigliamento “Empire” e dove aveva rimediato una denuncia per danneggiamento, un 25enne, di origini straniere e senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Avellino e dagli uomini della benemerita di Atripalda.