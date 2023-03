Sfonda la vetrina di un negozio, nei guai 25enne

Ai carabinieri che lo hanno bloccato ha detto che cercava un riparo per trascorrere la notte.

Un 25enne senza fissa dimora poco dopo la mezzanotte ha sfondato a calci la vetrata d’ingresso di un negozio di abbigliamento in via Manfredi ad Atripalda.

Il rumore dei vetri mandati in frantumi ha svegliato gli inquilini che abitano al piano superiore.

Sono stati loro ad allertare i carabinieri della locale stazione agli ordini del comandante Davide Lombardini e la proprietaria del negozio.

Giunti sul posto, dell’autore del gesto non c’era già più traccia.

Ma ci è voluto poco per risalire alle sue generalità, grazie all’ausilio delle telecamere a circuito chiuso presenti in zona.

Si tratta di un ragazzo straniero di 25 anni già noto in paese per altri episodi sopra le righe di cui si è reso in passato protagonista.

Il giovane è stato denunciato in stato di libertà.