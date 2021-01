Un anno fa la prima bomba carta. Stamattina all'alba una nuova esplosione. La formaggeria da Luca nel mirino. In via Fiume paura per il boato che ha messo in allarme i residenti. Danni all'ingresso. Indagine in corso da parte dei carabinieri.

