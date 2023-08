Auto a fuoco allo svincolo di Solofra, paura sul raccordo Avellino-Salerno

Una vettura ha preso fuoco lungo il raccordo autostradale Avellino-Salerno alllo svincolo per Solofra. Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino. Le fiamme si sono sprigionate nel vano motore del veicolo. La vettura è andata quasi completamente distrutta. I caschi rossi dopo aver spento il rogo hanno messo in sicurezza il veicolo.

Per le due persone a bordo oltre un comprensibile spavento nessuna conseguenza. Disagi per il traffico veicolare in zona, fino a quando non sono state completate le operazioni di spegnimento dell'incendio.