Stretta sui cantieri edili da parte dei carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Avellino. In questi giorni sono stati passati al setaccio quelli del capoluogo e di Atripalda. Sono scattate sei denunce. Un'operazione di controllo straordinaria da parte del Nil di Avellino, guidato dal maresciallo Marco Caruso, e condotta insieme al personale dell'Ispettorato territoriale del lavoro. Sotto la lente 7 società edili. Verificata la posizione di 27 operai, due dei quali sono risultati in nero. Nel corso delle verifiche sono emerse altre irregolarità presso le ditte monitorate. È stato, infatti, adottato un provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale. Non solo. Sono state denunciate 6 persone. Si tratta dei legali rappresentanti di altrettante imprese. Le denunce sono scattate per violazioni alla normativa relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Salate anche le multe che sono state elevate per le ditte controllate.

APPROFONDIMENTI Avellino: i pazienti con il diabete contestano i sensori per la glicemia dell'Asl Schianto sull'A16, 3 veicoli coinvolti: intera famiglia in ospedale Avellino, in 10mila per la serata del record ma è polemica-sicurezza

I carabinieri, agli ordini del comandante Caruso, hanno elevato sanzioni amministrative per un totale di 9.700 euro e disposto prescrizioni penali per un totale di 54mila euro. I controlli, dunque, si sono concentrati nei cantieri edili attivi nel capoluogo e nella vicina Atripalda. Un agosto intenso di attività per il Nucleo ispettorato del lavoro dell'Arma per garantire il rispetto della norma sulla sicurezza e la tutela dei lavoratori impiegati. L'obiettivo è fronteggiare gli infortuni e la manodopera in nero, che non ha alcuna garanzia. Con i vari bonus attivi per l'edilizia, è aumentata la richiesta di addetti anche in provincia di Avellino in considerazione dei numerosi cantieri allestiti. E non tutte le imprese rispettano le regole. Nell'ambito della vigilanza «110 in sicurezza 2023», promossa e coordinata dall'Ispettorato nazionale del lavoro, è stata svolta un'operazione straordinaria di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e di contrasto al sommerso nel settore dell'edilizia, che ha interessato tutto il territorio nazionale. Azione che si è svolta in un solo giorno. La giornata di vigilanza straordinaria ha visto la partecipazione di ispettori del lavoro (541 ordinari e 177 tecnici) e dei carabinieri dei Nuclei ispettorato lavoro, supportati da militari dei Comandi provinciali dell'Arma per un totale di 634 militari impiegati (di cui 350 del Comando per la tutela del lavoro).

Oltre l'80% dei 334 cantieri ispezionati ha fatto registrare delle irregolarità. Le verifiche dei Carabinieri del Nil di Avellino, dopo la parte dedicata ai cantieri, saranno ora indirizzate ai settori dell'agricoltura e al commercio. Attenzione specifica anche agli autolavaggi. Nelle scorse settimane, a fine luglio, i carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro hanno puntato i fari sui locali della movida di Avellino e del Mandamento. Nel corso di quel monitoraggio specifico, i militari hanno sospeso l'attività a due esercizi pubblici: un pub nel centro storico della città e un ristorante ad Avella. In entrambi i casi i carabinieri hanno riscontrato l'impiego di manodopera irregolare. Nel locale di Avella su otto lavoratori presenti sette sono risultati senza contratto. Tra questi, era impiegato in nero anche un minorenne. Per i titolari delle due attività è scattata la denuncia. Inoltre, per le violazioni emerse nel pub sono state applicate sanzioni amministrative pari a 6.100 euro e sanzioni penali per 4.500 euro. Mentre per l'attività di ristorazione di Avella sono state applicate sanzioni amministrative per circa 31mila euro. Il monitoraggio dedicato era stato concordato nel corso delle riunioni del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. I controlli dei locali della movida proseguiranno in sinergia con le altre forze dell'ordine.