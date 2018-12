Martedì 25 Dicembre 2018, 16:49

Paura nella galleria di Solofra del raccordo Avellino-Salerno nel giorno della vigilia. Un autocarro ha divelto una lamiera di protezione della volta. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Avellino.Le parti pericolanti sono state rimosse. L'area è stata messa in sicurezza. Chiuso al traffico il raccordo in direzione del capoluogo irpino, durante le operazioni di soccorso. Non si sono registrati feriti. Rallentamenti è disagi per la circolazione.