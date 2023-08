È una voragine più che una buca quella per cui ieri mattina un anziano residente di Corso Umberto I è inciampato rischiando di rompersi l'anca. Fortunatamente per il signor Michele Buonomo, originario di Tufo ma residente in città dal 2012, solo un grande spavento e nessuna conseguenza grave. «Mi stavo recando come ogni mattina a fare la spesa quando ho messo il piede nel fosso e sono caduto a terra - racconta il 78enne - Per fortuna non è successo niente di grave, ho rimediato solo un forte dolore all'anca. Poteva andare molto peggio. Due signore, che non smetterò mai di ringraziare, mi hanno soccorso immediatamente e aiutato a rialzarmi. Non ho intenzione di sporgere denuncia al Comune per chiedere il risarcimento dei danni, ma ci tengo a segnalare il problema affinché la buca nel marciapiede venga riparata. Qui in zona abitano diverse persone anziane che, come me, escono al mattino presto quando non fa ancora troppo caldo per effettuare compere e commissioni e il rischio che qualcuno possa inciampare e farsi male a causa dei sampietrini diventi è alto» spiega ancora il residente di Corso Umberto I.

La buca in questione si trova proprio di fronte il palazzo dove il signor Michele risiede. «Ma non è l'unica - denuncia - Ce ne sono almeno altre tre o quattro, per non parlare delle strisce pedonali quasi del tutto spartite dal manto stradale. Sono dodici anni che in questa zona non le ripristinano. Avranno finito la vernice» afferma. I lavori nelle zone di via Tedesco e piazza Castello hanno purtroppo solo peggiorato la vivibilità di Corso Umberto I e le lamentele dei residenti del posto sono tante. «Ogni giorno ci sono appena tre o quattro operai al lavoro - racconta ancora il signor Michele -. Così non si finirà mai e il caos continua. Ricordo al sindaco che il centro storico non è solo piazza Amendola e piazza Libertà, anche questa parte del cuore antico cittadino attende di essere ripristinata».