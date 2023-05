Avellino, al bar filosofico si presenta “Aperitivo con l'astrologo”

Nuovo ed interessante evento filosofico al bar “Caffeoveggenza” di Avellino, dove il 9 maggio dalle 18 verrà presentato “Aperitivo con l’astrologo”, a cura di Antonio Mincione. Studioso e astrologo di luongo corso, ci riferisce che l’astrologia è una disciplina che si occupa di studiare l’influenza dei corpi celesti sulle persone e sugli eventi terrestri. Durante l’aperitivo verrà interpretato anche il tema natale che è uno strumento astrologico potentissimo e che rappresenta la posizione dei pianeti al momento della nascita di una persona e viene utilizzato per fare previsioni astrologiche personalizzate.

I benefici dell’astrologia e del tema natale sono molteplici. Ad esempio, un consulto astrologico sul tema natale può offrire una visione profonda e precisa di chi sei e di ciò che ti spinge a comportarti in un determinato modo. Non a caso anche il re d’Inghilterra Carlo III ha scelto la sua data d’incoronazione consigliato dal suo astrologo di corte che gli ha determinato il miglior giorno possibile. Gli astri possono suggerire la direzione da prendere per affrontare le difficoltà che incontri e aiutarti nell’individuare talenti e punti di forza.

Inoltre, gli aspetti planetari possono indicare i tempi delle transizioni e dei cambiamenti evolutivi nella vita delle persone e degli affari relativi alla Terra. Nel tuo tema natale, possono mostrarti aree della tua vita che potrebbero avere una grazia naturale o una tensione.

«In generale, gli astri sono un metodo efficace per il raggiungimento di obiettivi personali», conclude il titolare del bar, Maurizio Caso Panza.