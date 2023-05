Unisannio, al via l'edizione di Cultura in Cortile

L'Università degli Studi del Sannio apre le sue corti e i suoi chiostri alla cultura. Da maggio a settembre, infatti, sono in programma per l'edizione 2023 di «Cultura in Cortile» sette incontri con esponenti della scienza, della cultura e della comunicazione. Start lunedì 8 maggio alle 18, nell'atrio di Palazzo Bosco Lucarelli, con il regista Sergio Panariello che parlerà de «L'arte della Ricerca».

Nel suo lavoro, Panariello analizza l'importanza della collaborazione tra il mondo accademico e la produzione cinematografica, nella realizzazione di un prodotto audiovisivo basato sulla ricerca e su dati scientifici. Due mondi di ricerca e sperimentazione che incontrandosi hanno la possibilità di aumentare il loro valore reciprocamente. L'importanza della divulgazione scientifica attraverso il rigore e l'attendibilità dell'Università e la capacità comunicativa e di disseminazione a più livelli della figura del regista e della società di produzione.

Panariello, vincitore del premio speciale della giuria al Nastro D'Argento 2013, per la regia del cortometraggio "Ciro", ha partecipato a numerosi festival nazionali e internazionali, tra cui il Festival internazionale del cinema di Roma.