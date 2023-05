Benevento: edilizia scolastica, appaltati lavori per 7 milioni di euro

Sono stati aggiudicati gli appalti per la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere previste per due scuole superiori del Sannio: l'istituto Lucarelli di viale San Lorenzo e il liceo Guacci di via Calandra. A comunicarlo il Settore tecnico della Provincia di Benevento, ente proprietario degli immobili, che ha annunciato l'importante intervento finanziato nell'ambito del programma Ue Next Generation per circa 7 milioni di euro.

Si tratta della manutenzione straordinaria e riqualificazione funzionale dell’immobile dell’istituto Tecnico Industriale “Giovanni Battista Bosco Lucarelli” – corpo fucina e laboratori per € 5.445.000 e della manutenzione straordinaria e dell’efficientamento energetico dell'istituto “G. Guacci” di Benevento € 1.247.346.