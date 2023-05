Lavori piazza Pacca, possibilità di sosta al megaparcheggio

Lavori in piazza Cardinal Pacca, meglio conosciuta ai beneventani come piazza Santa Maria.

Dopo le polemiche sulla riduzione dei 55 stalli con strisce blu, venuti inevitabilmente meno per l'inizio dei lavori finanziati con il programma Pics «I percorsi della Storia-Riqualificazione di un’area attrezzata per infopoint e accoglienza turistica», e per il ritrovamento di reperti archeologici, l’amministrazione comunale ha adottato misure di agevolazione per lenire i disagi procurati agli automobilisti.

Sia il vicesindaco Francesco De Pierro che l'assessore al Traffico e ai Parcheggi, Attilio Cappa, in una nota assicurano che da oggi i possessori di abbonamento mensile a Trotta bus potranno fruire della possibilità di sostare al Megaparcheggio di via del Pomerio, aperto dalle ore 7:30 alle 18:30, e ritirare una chiavetta che funzionerà come pass per uscire ed entrare dalla struttura.

«In questo modo offriamo un’alternativa valida e agevole agli utenti che prediligevano le strisce blu di piazza Pacca, dove i lavori non hanno inficiato la possibilità di sosta per i residenti che continuano a fruire degli stalli (strisce gialle) a loro riservati» spiegano i due rappresentanti della giunta Mastella.