Avellino, botte alla ex: per un 55enne scatta divieto di avvicinamento e di dimora

Divieto di dimora ad Avellino e divieto di avvicinamento alla ex compagna per un 55enne siciliano residente in Irpinia. E’ accusato di aver picchiato e minacciato la donna in varie occasioni e di averle provocato ferite. La Squadra Mobile della Questura lo aveva arrestato qualche giorno fa. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino, Fabrizio Ciccone, ha deciso di modificare la misura cautelare. Il 55enne – difeso dall’avvocato Ennio Napolillo – ha ottenuto una mitigazione delle restrizioni. Era stato ristretto nella casa circondariale di Bellizzi Irpino subito dopo l’operazione di polizia che aveva portato al suo arresto.