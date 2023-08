Le tredici domande del Mattino a Festa.1 - Quanto ha speso il Comune per l’estate del Summer Festival?2 - Gli affidamenti dei servizi relativi agli spettacoli sono effettivamente in linea con le norme di trasparenza che ogni amministrazione dovrebbe seguire?3 - Lei conosce i titolari della società East Side?4 - Salirebbe nuovamente sul palco del concertone come ha fatto il 16 agosto?5 - Quante sono state le multe elevate al varco 02 della Ztl, quello di via Luigi Amabile, in 30 giorni di esercizio nel mese di agosto?6 - Per quanto tempo rimarranno gli immigrati nella scuola di Bellizzi?7 - Le occupazioni abusive nelle case popolari sono la spia della cattiva gestione del settore (400 famiglie sono senza casa) o è un malcostume da cancellare?8 - Sta lavorando per aprire asili nido totalmente pubblici in città?9 - Di fronte al disastro pronto soccorso perché aspettare una sentenza del Tar invece di cedere i terreni al Moscati e consentire l’indispensabile raddoppio del padiglione?10 - Quando e dove riaprirà l’isola ecologica che ha fatto sfrattare dalla Smile Arena?11 - Mettere il titolare della ditta dove lei ha lavorato a capo della società dei rifiuti Grande, era la migliore scelta possibile?12 - Quante sono le palestre comunali disponibili quest’inverno per le attività delle società sportive?13 - Parco Santo Spirito e piscina comunale: ci sono progetti che valorizzino questi luoghi di aggregazione?