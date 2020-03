Incidente mortale nei campi della provincia di Avellino. Il dramma si è materializzato poco fa in un fondo agricolo di Cesinali, alle porte del capoluogo irpino. A perdere la vita un 72enne del posto. La vittima, per cause in corso di accertamento, è rimasta impigliata tra le lame del mezzo agricolo che stava utilizzando per effettuare dei lavori nel suo terreno. Inutili tutti i tentativi di soccorso da parte del 118. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Avellino e i vigili del fuoco.

