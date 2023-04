Suicidio a Candida, si toglie la vita a 50 anni

Un uomo di 50 anni si è tolto la vita all’interno della sua abitazione nel comune di Candida. Sono stati i familiari a lanciare l’allarme. Ma quando sono arrivati i soccorritori il dramma si era ormai consumato.

La salma è stata trasferita in un primo momento alla sala morgue dell’ospedale Moscati di Avellino. È stata poi riaffidata ai familiari per poter svolgere le esequie. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Si allunga il triste elenco di suicidi in Irpinia dall’inizio dell’anno.