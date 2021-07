A 81 anni vuole lasciare l'amata coetanea: lei non ci sta e lo accoltella al petto. Fermata a Ostia

A 81 anni si amavano ancora come se fossero adolescenti. Una storia d’amore che, stamani, è finita nel dramma. Lei non ha accettato la fine della relazione e con un coltellaccio da cucina ha colpito al petto l’amato, suo coetaneo. Era l'anziano che non ne voleva più sapere di lei.

Il tentato omicidio si è verificato ad Ostia in via Alessandro Piola Caselli intorno alle 9 del mattino. Come al solito si erano visti lì dove spesso si vedevano durante la giornate. I passanti e gli automobilisti hanno assistito alle fasi dell’accoltellamento. «Improvvisamente ho visto quell’anziano accasciarsi insanguinato subito ho chiamato i soccorsi», una testimonianza alla polizia.



Gli agenti del commissariato di Ostia si sono subito messi in azione per rintracciare l’autrice del grave ferimento. L’hanno bloccata a pochi passa da casa. L’anziana non ha avuto problemi nell’ammettere quello che aveva fatto. ”Voleva lasciarmi ed io non lo voglio accettare per questo ho cercato di ucciderlo”. Intanto il ferito non è grave. La coltellata non gli ha leso organi vitali. L’anziana è stata fermata con l’accusa di tentato omicidio.