Venerdì 9 Novembre 2018, 20:26

Cinque anni fa uccise a coltellate senza motivo una commerciante in pieno centro ad Avellino. L'autore di quell'efferato delitto, Pellegrino Pulzone, è deceduto questa mattina all'ospedale Moscati dopo nove giorni di agonia. Il 31 ottobre scorso aveva tentato il suicidio in carcere. Salvato dagli agenti di polizia penitenziaria era stato trasportato al nosocomio del capoluogo irpino. Ricoverato in rianimazione, non si è mai più ripreso. L'omicidio del 2013 sconvolse la provincia intera. Pulzone assassinò in pieno giorno, nel centro storico di Avellino, la commerciante Clorinda Sensale senza alcun motivo. Era stato condannato a venti anni dietro le sbarre.