Gioco illegale, sequestri e denunce in due locali di Avellino

Gioco illegale, blitz della Guardia di Finanza di Avellino in due attività nelle quali sono state riscontrate gravi irregolarità. In un esercizio, i militari del comando provinciale diretto dal colonnello Salvatore Minale, sono stati rinvenuti tre apparecchi da gioco non a norma, privi di titolo identificativo – contenenti al proprio interno schede di gioco non omologate, oltre a monete, comprovanti il loro utilizzo – che non rispettavano le caratteristiche previste dalla normativa per l’offerta di gioco, in quanto non connessi alla rete telematica autorizzata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Ulteriori monete e banconote, per un totale complessivo di quasi 2.000 euro, sono state trovate all’interno di un apparecchio cambiamonete.

Il denaro e la strumentazione sono stati sequestrati. Il responsabile dell’esercizio, un 54enne, è stato deferito per peculato, truffa aggravata ai danni dello Stato e appropriazione indebita.

In un bar, invece, dove viene effettuata raccolta scommesse, è stato scoperto un minorenne, al quale era appena stata consegnata una ricevuta di gioco via telematica intestata a un maggiorenne che non era presente. Denunciato un 46enne. Dall’inizio dell’anno, i finanzieri diretti dal colonnello Minale, hanno effettuato 44 interventi, denunciando tre soggetti, sequestrata un’intera sala scommessa abusiva ed elevato varie sanzioni.