Sabato 30 Marzo 2019, 22:18

Le fiamme devastano i boschi dell'Irpinia. A Bonito, in località Cinquegrana sono andati in fumo oltre tre ettari di quercino. Sono intervenuti nello spegnimento con mezzi terrestri le squadre del Genio Civile di Avellino. Solo in serata hanno domato l'incendio. Gli operai hanno poi provveduto alla bonifica. Sempre in serata è divampato un altro rogo a Montoro, in contrada Figlioli. In questo caso sono stati bruciati circa 10mila metri quadrati di macchia mediterranea. Sul posto Genio Civile e Protezione Civile.