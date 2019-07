Sabato 20 Luglio 2019, 19:15

Boschi e macchia mediterranea in fiamme in provincia di Avellino. Quattro incendi si sono verificati in altrettante località del territorio irpino. Devasti circa dieci ettari di verde. I roghi si sono registrati a Taurasi, dove si è reso necessario l'intervento di un elicottero, a Lapio, Torre le Nocelle e Pietrastornina. Sono intervenuti gli uomini del Genio civile di Avellino, coordinati dalla dirigente Claudia Campobasso, e una squadra della comunità montana del Partenio. Sono state necessarie alcune ore di lavoro per avere ragione delle alte lingue di fuoco.